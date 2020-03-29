الحق قوة أم القوة حق؟

2020/03/29 | 16:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاع بين الحق والقوة مثل قديم تردد على ألسنة الحكماء والفلاسفة وفقهاء السياسة، وأخذ صيغاً كثيرة من الأمثال والأقوال.يخطر في الذهن منها القول الجاري شعبياً «الحق للسيف والعاجز يدوّر شهود».وهذا كما يقول أبناء ثقيف في المملكة العربية السعودية هو «حكم القوي على الضعيف».وهذه صيغة من صيغ القاعدة التي يرددها البعض عندما يقولون […]

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