كورونا “مؤامرة كونية” والعلاج بقرش !

2020/03/29 | 16:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يفوت النصابون وتجار الكوارث فرصة تفشي كورونا؛كي يمارسوا النصب والاحتيال.ففي روسيا مثلًا، يستغل المضاربون النقص الحاد في كمامات الوقاية ويبيعون الواحدة منها بسعر يفوق ثمنها الحقيقي مئات المرات.وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات حالات سطو على البنوك باستخدام الواقيات التي تخفي ملامح اللصوص، واعلنت الشرطة، في عدد من الولايات الامريكية، عن سرقة اكثر […]

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