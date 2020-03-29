2020/03/29 | 16:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد صدقت محكمة تحقيق الفاو في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاحد، اقوال متهمين كانوا يرومون ادخال سيارتين نوع بيك اب محملة بكميات كبيرة من الاسماك بصورة غير قانونية.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته”العهد نيوز” أن ” سيطرة بوابة الفاو وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق القت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصورة غير قانونية.. استئناف البصرة تصدق اقوال متهمين بادخال سيارتين محملة بالاسماك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصورة غير قانونية.. استئناف البصرة تصدق اقوال متهمين بادخال سيارتين محملة بالاسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).