سكرتير القائد العام للقوات المسلحة: الاستثناءات من حظر التجوال لم تتغير

2020/03/29 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد، اليوم الاحد، ان عمليات بغداد مستمرة بالاستثناءات التي حددتها خلية الازمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا.وقال حميد في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "عمليات بغداد مستمرة بالاستثناءات التي حددتها لجنه الأمر الديواني 55 والضوابط التي صدرت من قياده عمليات بغداد التي تؤمن الخدمات الصحية والغذائية والفنية للمواطن العراقي بدون ارباك أو تأخير".

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