كورونا يجبر القوات الفنلندية على مغادرة الاراضي العراقية ‏

2020/03/29 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الاحد، أنها ستسحب معظم قواتها المتمركزة في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "50 عسكريا فنلندنيا سيعادون من العراق في اقرب وقت ممكن وسيتم وضعهم تحت الحجر الصحي في فنلندا.وسيظل الباقون للتخطيط لدور فنلندا المستقبلي في المهمة".واضافت أن "القوات ستحتفظ باقل عدد لها على الارض كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا".يذكر أن نحو 80 عسكريا فنلنديا هم جزء من قوات التحالف يتواجدون في العراق.

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