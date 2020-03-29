مانشستر سيتي يضع ملعبه تحت تصرف السلطات الصحية

2020/03/29 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سيضع نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين، أجزاء من ملعبه في تصرف السلطات الصحية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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