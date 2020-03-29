تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في هولندا

2020/03/29 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الاحد، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لابناء الجالية العراقية في هولندا.

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