القضاء الاعلى: تصديق اقوال سبعة متهمين يحوزون ٢٥ الف حبة مخدرة

2020/03/29 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، ان محكمة تحقيق الخالدية صدقت اعترافات متهمين بحيازة آلاف الحبوب المخدرة.وذكر بيان للمجلس، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار صدقت اقوال سبعة متهمين ضبطت بحوزتهم 25 ألف حبة مخدرة”، مشيراً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيدا لأحالتهم إلى […]

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