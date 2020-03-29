السفراء الاجانب ببغداد

2020/03/29 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح المشعل صرنا نعرف السفير البريطاني السيد ستيفن هيكي والسفير الكندي السيد اولريك شانون والسفير التركي السيد فاتح يلدز بحكم امتزاجهم ومشاركتهم لمواقف تعني بالشأن العراقي وعلى نحو محبب ولطيف، لا ادري اذا كان هناك سفير عراقي عرفته جماهير او النخب السياسية والاعلامية في الدولة التي يتواجد فيها .؟

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