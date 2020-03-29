الأمن الوطني يصدر توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية بالبصرة

2020/03/29 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية في البصرة امس، فيما حذر "المنفلتين والجشعين" من تهديد الامن المجتمعي.

يتبع..

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