سعود سالم - القلب الخفي لعدوى الكوفيد

2020/03/29 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم باولو جيوردانو Paolo Giordano روائي إيطالي من الجيل الجديد، ولد في تورينو عام 1982، درس الفيزياء النظرية والرياضيات، اكتسب سمعة عالمية بعد نشر كتابه الأول، وحدة الأرقام الأولية La solitudine dei numeri primi سنة ٢-;-٠-;-٠-;-٨-;- ، الذي بيع منه أكثر من 3 ملايين نسخة حول العالم.ثم ندين له برواية الجسم البشري Il corpo umano سنة ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- و إلتهام السماء Divorare il c......

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