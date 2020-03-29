الامن الوطني يصدر توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية

2020/03/29 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدر جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية في البصرة يوم امس.وذكر الجهاز في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة، القت القبض على شخص هدد احدى المفارز الطبية باطلاق النار عليهم اثناء طلبهم تعفير المنزل واخذ مسحات […]

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