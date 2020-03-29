2020/03/29 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. التعليم العالي تصدر قرارات جديدة تخص اجور الدراسات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. التعليم العالي تصدر قرارات جديدة تخص اجور الدراسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).