نائب: الزرفي لم يكمل كابيته حتى الان ويتحرك لاقناع الكتل السياسية

2020/03/29 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يتحرك في الوقت الحا...

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