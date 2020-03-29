2020/03/29 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كردستان يقرر تمديد حظر التجوال بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يقرر تمديد حظر التجوال بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يقرر تمديد حظر التجوال بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).