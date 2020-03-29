رونالدو يخسر ١٠ ملايين يورو بسبب كورونا

2020/03/29 | 17:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لخسارة مالية تقدر بـ10 ملايين يورو، بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيوفر 90 مليون يورو في السنة المالية الحالية، عقب إجراء خفض الرواتب.

وأوضحت أن كريستيانو سيكون أكبر المتضررين لأنه سيخسر 10 ملايين يورو من راتبه البالغ (31 مليون يورو).

وكانت تقارير زعمت أن رونالدو سيخسر 3.8 مليون يورو فقط، قبل أن يصدر يوفنتوس بيانًا، مساء أمس السبت، أعلن خلاله التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعبين بشأن خفض الرواتب في الموسم الحالي.

يذكر أن جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، هو من تولى مهمة مناقشة جميع لاعبي الفريق، بشأن إمكانية خفض الرواتب هذا الموسم.

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