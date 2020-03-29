اوبميانغ يسخر من تجديد عقده مع أرسنال

2020/03/29 | 17:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سخر المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، من إمكانية تجديد تعاقده مع آرسنال، في محادثة مباشرة مع كيفين برينس بواتينج على تطبيق "إنستجرام".

ويملك المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، عاما واحدا فقط في عقده الحالي مع آرسنال.

وأثناء فترة العزل التي يقضيها معظم اللاعبين حاليًا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، سمح أوباميانج للجماهير بالتوجه بالأسئلة إليه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال بواتينج لأوباميانج في المحادثة: "هناك جماهير تقول بأنه يتوجب عليك تجديد تعاقدك مع آرسنال"، وأجاب الجابوني: "نعم أعرف".

وسأله بواتينج عن المدة المتبقية في عقده الحالي مع آرسنال، ليجيب الجابوني: "عام واحد".

وعندما سأله بواتينج عما إذا كان سيربط مستقبله بملعب الإمارات بتجديد تعاقده، أجاب أوباميانج ضاحكًا: "بالطبع، بالطبع".

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