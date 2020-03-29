تسجيل اصابتين بكورونا لمواطنين عراقيين في هولندا

2020/03/29 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابتين جديديتين بفيروس كورونا لمواطنين عراقيين في هولندا.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في هولندا".وأضاف "بذلك يكون العدد الكلي للعراقيين المصابين بكورونا في عموم العالم 55 حالة، موزعة بواقع: 12 حالة في الأردن، و11 في بلجيكا، و6 في كل من ايطاليا وكندا، و5 في كل من الولايات و وبريطانيا والنمسا، و2 في لبنان، وحالة واحدة في ايران".وتابع بأنه "تم تسجيل حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".يذكر ان الصحاف اعلن في وقت سابق من اليوم الاحد، عن تسجيل اصابتين اثنين بفيروس كورونا لابناء الجالية العراقية في الاردن.

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