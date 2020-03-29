اعتقال 4 سوريين بسبب صناعتهم لأقنعة طبية في تركيا

2020/03/29 | 17:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، 4 لاجئين سوريين يعملون في ورشة خياطة في #اسطنبول وينتجون أقنعة طبية قالت السلطات إنها «مخالفة للمواصفات الطبية».وحصلت الحادثة على خلفية بلاغ تلقاه مركز

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