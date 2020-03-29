الزرفي : سنبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني

2020/03/29 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الأحد، أنه سيبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني.وقال الزرفي في تغريدة له، إن “ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق”.وأضاف […]

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