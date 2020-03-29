2020/03/29 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة) ….
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الأحد، أنه سيبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني.
وقال الزرفي في تغريدة له، إن “ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي : سنبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الأحد، أنه سيبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني.
وقال الزرفي في تغريدة له، إن “ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي : سنبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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