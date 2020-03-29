الجالية العراقية في إيران تحتفل بالأعياد الشعبانية

2020/03/29 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الجالية العراقية في إيران بمناسبة أعياد شهر شعبان المبارك.

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