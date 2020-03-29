لمن وجه مقتدى الصدر هذه الرسالة؟

2020/03/29 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاحد رسالة شكر للقوات الأمنية والكوادر الطبية على جهادهم في خضم وباء كورونا....

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