وزير الصحة يدعو لمحاسبة مواقع إلكترونية تشيع الفزع والخوف بنشرها اخباراً زائفة

2020/03/29 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي،اليوم الأحد، إلى محاسبة مواقع إلكترونية تشيع الفزع والخوف بنشرها أخباراً زائفة بشأن فيروس كورونا المستجد.وقال علاوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “على هيئة الاعلام والإتصال اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المواقع الالكترونية التي تشيع اجواء الفزع والخوف بأخبار زائفة ومظللة”.وأثنى، على […]

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