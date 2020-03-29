فرنسا: كورونا تضع مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك

2020/03/29 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان، أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد.

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