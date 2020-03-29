اللجنة العليا لمواجهة كورونا في السليمانية يصدر قرارات جديدة

2020/03/29 | 17:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت اللجنة العليا للعمليات في محافظة السليمانية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، عددا من القرارات الجديدة بشأن حظر التجوال اكدت على وجوب ان تلتزم جميع الدوائر اثناء تسلم الرواتب بالتعليمات الصحية والادارية والامنية.وجاء في بيان للجنة اطلعت عليه شفق نيوز، ان اتحاد الشركات الموزعة لن يقبلوا اي اعضاء جدد لحين انتهاء ازمة كورونا ولن يتسلموا اية مبالغ عن رسومات الترخيص، مبينا انها تقوم باعمالها بالتنسيق مع قائممقامية قضاء مركز السليمانية ومديرية الرقابة التجارية في السليمانية.واضاف البيان ان عمل العمال والخبراء الاجانب في المعامل والشركات طبيعي بشرط الالتزام التام بالتعليمات الصحية والادارية والامنية وعدم التجوال باي حال من الاحوال خارج تلك المؤسسات.

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