الخارجية: خصصنا استمارة الكترونية لجميع سفارات العراق بالعالم لتسهيل عودة العراقيين

2020/03/29 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن تخصيص استمارة الكترونية لجميع سفارات العراق بالعالم، داعياً الجالية العراقية إلى الدخول لموقع الوزارة للراغبين بالعودة إلى البلاد وقال الصحاف في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “وزارة الخارجية تنسق مع جميع السفارات في العالم ووضعت ارقام هواتف للراغبين بالعودة إلى العراق”.[…]

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