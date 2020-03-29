السلطات الصحية الإيرانية : ارتفاع عدد وفايات كورونا إلى أكثر من 2640 حالة

2020/03/29 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، الى أكثر من ألفي حالة، وتسجيل الفين وتسعمئة حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل مئة وثلاثة وعشرين وفاة والفين وتسعمئة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى الفين وستمئة واربعين والإصابات إلى ثمانية وثلاثين الف وثلاثمئة وتسعة .

وأضافت، أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى اثنا عشر الفا وثلاثمئة وواحد وتسعين شخصا، فيما يوجد ثلاثة الاف واربعمئة وسبعة وستين مصابا في حالة حرجة.

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