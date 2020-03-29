2020/03/29 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الحملة التي شنها النظام الإيراني مؤخراً من أجل رفع العقوبات تهدف إلى توفير المال لقادة النظام وليس مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونشر بومبيو على حسابه على تويتر مقطع فيديو للرئيس الإيراني، حسن روحاني يتحدث فيه عن استعادة إيران لأموال في الخارج، وعلق كاتباً، اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل من أجل المال لقادة النظام.

وفي الفيديو ظهر روحاني في خطاب أمام عدد من المسؤولين يقول أطلقت وزارة الخارجية حملة للتأثير على الرأي العام لتقول كلا للعقوبات، وجهود ايران تنصب على استعادة الأموال من الدول الأخرى.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: النظام الإيراني يشن حملة تهدف إلى توفير المال لقادة النظام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: النظام الإيراني يشن حملة تهدف إلى توفير المال لقادة النظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).