كورونا يواصل تسجيل الأرقام القياسية ويوصل عدد الوفيات إلى6528 حالة في إسبانيا

2020/03/29 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في اسبانيا لتسجل رقما اعلى من الأيام السابقة.

وأكدت الجهات الصحية الاسبانية، تسجيل ثمانمئة وثمان وثلاثين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة بلغت ست حالات عن اليوم الذي سبقه، ليصل مجمل عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى ستة آلاف وخمسمئة وثمانية وعشرين، إضافة إلى تسجيل نحو تسعة وسبعين الف إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو ما يضع إسبانيا في المرتبة الثانية بين أكثر البلدان تضررا من الوباء.

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