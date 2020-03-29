2020/03/29 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يعلن إطلاق تجهيز وجبات جديدة من السكر وزيت الطعام واستمرار تجهيز الوجبة الثالثة من الطحين والثانية من الرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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