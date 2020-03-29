الصدر يحيّي القوات الأمنية والكوادر الطبية

2020/03/29 | 18:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أشاد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الاحد, بدور القوات الأمنية والكوادر الطبية .

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