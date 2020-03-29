سعيد الوجاني - ماذا بعد كورونا / فيروس

2020/03/29 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني ماذا بعد Coronavirusاين يتجه العالم ؟ هل ستستمر نفس الأوضاع مُتحكم فيها من قبل الشركات العابرة للقارات ، وهل سيستمر آدم سميت " دعه يمر ، دعه يفعل " " Laisser faire , laisser passer " يفعل فعلته الأكثر من امبريالية في قتل الشعوب ، وفي اغناء أصحاب رؤوس الأموال دون ضمير ولا اخلاقيات ؟وهل ستستمر الشعوب / الضحية ، ساكتة ، لا مبالية إزاء الجرائم المقترفة في حقها ، من قبل اقلية ما يهمها غير أوضاع......

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