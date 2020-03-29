مصدر: الطبيب الذي اكتشف حالة الإصابة بكورونا في الشطرة تعرض لتهديد بالتصفية

2020/03/29 | 18:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن الطبيب الذي اكشف اول حالة إصابة بفايروس كورونا في قضاء الشطرة تعرض للتصفية.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الطبيب الذي اكتشف اول حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار لاحدى النساء، تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مقربين من ذوي المصابة المتوفية".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية في القضاء تحرس حاليا منزل الطبيب، خوفا من تعرض منزله لهجوم مسلح من الأشخاص الذين قاموا بتهديده".

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