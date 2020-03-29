الفيلي يطالب الحكومة بتأمين وسائل

2020/03/29 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، اليوم الاحد، الحكومة بتأمين وسائل "الصمود" للعوائل المتعففة وذات الدخل اليومي في مواجهة كورونا.وقال الفيلي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نطالب الحكومة بتأمين وسائل الصمود للعوائل المتعففة وذات الدخل اليومي في مواجهة كورونا".وأضاف ان "هذا الإجراء يتطلب تحركا سريعا لتأمين المساعدة اذ لا يجوز أن يتعطل المواطنون عن أعمالهم وأن يخضعوا للحجر من دون تأمين مساعدات مالية وعينية، خصوصا أن العوائل تواجه ضغط البقاء في المنازل وضغط الفقر والعوز، فمن الضروري اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية".وأكد على ان "البلاد تمر بفترة حرجة في التعامل مع فيروس كورونا، فإما أن نتغلب على هذا الوباء وإما أن يتفشى ويخرج عن السيطرة، وهذا مرهون بوعي وإدراك الناس، ومدى التزامهم بالتوصيات التي تصدرها خلية الأزمة والقوات الأمنية في فرضهم للحظر، ومن أهمها ألتزام المنازل وعدم الاختلاط".واشار الفيلي الى ان "صحة العراقيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء، وسلامتهم فوق كل اعتبار، وعلينا جميعا أن نعمل بوعي والتزام لمواجهة هذه الآفة التي سنتخطاها بعون الله وبوعي شعبنا المعول عليه دائما".

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