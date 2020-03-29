مخاوف من “إدخار الرواتب”..حكومة كردستان تناقش نفقاتها المالية بعد تراجع النفط

2020/03/29 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت رئاسة حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، إعادة تنظيم النفقات في الازمة المالية، بالاضافة لتعزيز التنسيق والتوصل مع الحكومة الاتحادية.وقال بيان لحكومة الاقليم ان رئيسها مسرور بارزاني، “أشرف على اجتماع خاص لتقييم الوضع الاقتصادي ومتابعة الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا المستجد”.واضاف البيان الذي أطلعت عليه “يس عراق”، “جرى في الاجتماع، […]

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