وزارة الزراعة تؤكد قرب انطلاق الرش الجوي للمبيدات

2020/03/29 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير الزراعة ‏ صالح الحسني ، اليوم الاحد، عمليات الرش الجوي للمبيدات ‏الزراعية ستنطلق قريبا بعد انقطاع لفترة من الزمن بسبب توقف اغلب طائرات وزارة الزراعة عن العمل وإحالة الطيارين الى التقاعد.وقال السني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “ستبدأ عمليات الرش بمكافحة الجراد وأماكن تفقيسه وبعدها ستكون […]

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