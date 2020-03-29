2020/03/29 | 18:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. اعتبارا من يوم غد توسيع الاستثناءات من الحظر .. و"غلق المحلات" كافة بحسب توقيت ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. اعتبارا من يوم غد توسيع الاستثناءات من الحظر .. و"غلق المحلات" كافة بحسب توقيت ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).