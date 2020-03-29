قيادة شرطة ذي قار توجه بقطع جميع الطرق

2020/03/29 | 18:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار وجهت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، باغلاق جميع الطرق في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم توجيه الضباط والمراتب باتخاذ تدابير فعالة لمنع الحركة غير المبررة بحالة طارئة وقطع الطرق حفاظا وحرصا على الصحة العامة والوقاية من الفيروسات”.واضافت، ان”قائدها وجه بالتعاون […]

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