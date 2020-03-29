كورونا يطيح بأول شخص في سوريا

2020/03/29 | 18:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد دخولها على نحو عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، لتصبح بذلك أول وفاة بالفيروس تسجلها سوريا.وقالت الوزارة، إن "سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف".وأضافت: "المتوفاة كانت حاملة لفيروس كورونا، كما تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة".يذكر أن الوزارة أعلنت عن وجود 5 إصابات بالفيروس على مستوى عموم سوريا

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