بتوجيه من الصدر.. فصيل مسلح يواجه كورونا بطريقة مختلفة

2020/03/29 | 18:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سرايا السلام الفصيل المسلح التابع للتيار الصدري، الاحد، عن افتتاح معمل لخياطة الكمامات الطبية وتوزيعها بالمجان على المستشفيات والمراكز الصحية والمواطنين.وقال أبو مهند الدراجي مسؤول العلاقات العامة للسرايا لشفق نيوز، إنه "بحسب توجيهات وأوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمعاون الجهادي، تم افتتاح معمل خياطة الكمامات الطبية في منطقة الاورفلي بمدينة الصدر شرقي بغداد".وأضاف أن "المعمل سينتج يوميا خمسة ألاف كمامة، وسيتم توزيعها مجانا بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الصحية والمواطنين"، مشيرا إلى أنه "قد يصل الإنتاج في المعمل خلال الأيام المقبلة إلى عشرة ألاف كمامة يوميا".وبين الدراجي، أنه "عمل الكمامات جاء ضمن المواصفات الطبية بعد استشارة دائرة صحة الرصافة وخلية الأزمة النيابية".

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