مهاجم نابولي يدعم مكافحة فيروس كورونا بوجبات طعام

2020/03/29 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

اظهر البولندي أركاديوس ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، طريقة جديدة لدعم العاملين والمصابين بفيروس كو...





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