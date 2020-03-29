الصحة العالمية تتوقع زيادة مصابي كورونا في العراق... والسبب؟

2020/03/29 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن يشهد العراق زيادة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة....

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