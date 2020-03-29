دمشق تعلن اول وفاة بكورونا في البلاد

2020/03/29 | 18:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة السورية تعلن اول وفاة بكورونا في البلاد

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