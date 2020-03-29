“الزرفي” يتحرّك دولياً وداخلياً: مناوراتٌ ذكيّة لكسب الثقَة

2020/03/29 | 18:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل رئيس #الحكومة_العراقية المكَلّف #عدنان_الزرفي تحرّكاته بخطى ثابتة، في طريق تشكيل كابينته الوزارية، من أجل العبور بها من حاجز #البرلمان_العراقي الذي يفصله عن تسنّم المنصب بصبغة رسميّة.محافظ #النجف السابق،

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