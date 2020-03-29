بيلوسي: تقاعس ترامب يكلف الأميركيين حياتهم


بيلوسي: تقاعس ترامب يكلف الأميركيين حياتهم
2020/03/29 | 18:22 - المصدر: السومرية نيوز
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