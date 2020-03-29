2020/03/29 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، أن إيقاف الرحلات بسبب تفشي وباء كورونا لا يشمل الرحلات المتعلقة بالاخلاء الطبي والطوارئ والمساعدات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: قرار إيقاف الرحلات لا يشمل الإخلاء الطبي والطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: قرار إيقاف الرحلات لا يشمل الإخلاء الطبي والطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).