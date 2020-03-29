من بينهم 4 ارهاب.. شرطة البصرة: القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة وضبط اسلحة

2020/03/29 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة ألقت شرطة البصرة ، اليوم الاحد، على متهم وفق الماده ٤ من قانون مكافحة الارهاب و (312) متهم مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة كما تم ضبط 3 بندقية كلاشنكوف و 1 بندقية نوع GC و 4 مسدس و مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات.وذكر اعلام شرطة البصرة في بيان تلقته “العهد نيوز” […]

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