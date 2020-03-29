نقابة الاطباء:بعض السيطرات الامنية تمنع الوصول للمستشفيات رغم الاستثناء

2020/03/29 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت نقابة الاطباء العراقيين، اليوم الاحد، ان بعض نقاط التفتيش التابعة للجيش ووزارة الداخلية تمنع الملاكات الطبية من الوصول الى المستشفيات ضمن حظر التجوال المفروض للحد من انتشار وباء كورونا.وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، انه في الوقت الذي تبذل الكوادر الطبية والصحية أقصى جهودها لاحتواء الوباء الفايروسي وتقديم […]

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