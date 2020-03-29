وزارة الصحة تعلن تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في العراق

2020/03/29 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق.وقال الوازرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنها “سجلت انخفاضا بنسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 7.6 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة”.وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في […]

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