2020/03/29 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصالحي يعلن عن تخصيص مستشفى كيوان بالكامل ليكون مركزا للعزل والحجر الصحي في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي يعلن عن تخصيص مستشفى كيوان بالكامل ليكون مركزا للعزل والحجر الصحي في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي يعلن عن تخصيص مستشفى كيوان بالكامل ليكون مركزا للعزل والحجر الصحي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).